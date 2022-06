Serena Williams recebe convite de Wimbledon; voltará às quadras em Eastbourne

(Reuters) – A tenista ex-número um do mundo Serena Williams recebeu um convite para Wimbledon e voltará à ação após um ano parada quando competir nas duplas no Eastbourne International.

Serena, de 40 anos, não joga no circuito de tênis desde a eliminação na primeira rodada em Wimbledon no ano passado devido a uma lesão, mas o All England Lawn Tennis Club (AELTC) anunciou que ela foi uma das seis mulheres a receber um convite para o Grand Slam londrino.





Antes disso, ela se juntará à número quatro do mundo, Ons Jabeur, para o evento de duplas em Eastbourne, que começa neste fim de semana.

“SW e SW19. É um encontro. 2022 Nos vemos lá”, escreveu Serena Williams no Instagram nesta terça-feira, referindo-se ao código postal do AELTC, que abriga Wimbledon.

A Lawn Tennis Association (LTA) do Reino Unido confirmou que a tenista 23 vezes campeã de Grand Slam e Jabeur estão na chave de duplas em Eastbourne. Mas elas não devem jogar antes de terça-feira.

“Estou animada para voltar ao torneio Rothesay International na Inglaterra e voltar à grama — uma superfície que tem sido tão boa para mim ao longo da minha carreira”, disse Serena em comunicado.

A norte-americana, agora classificada no posto 1.208 do mundo, venceu Wimbledon sete vezes em sua carreira. Wimbledon começa em 27 de junho.

(Reportagem de Rohith Nair, em Bengaluru)