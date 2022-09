Serena Williams perde no US Open e dá adeus às quadras

admin3 03/09/2022 - 10:05 Compartilhe

NOVA YORK, 3 SET (ANSA) – A maior campeã da história do tênis, a americana Serena Williams, foi eliminada na terceira rodada do US Open e provavelmente deu adeus às quadras.







A tenista de 40 anos perdeu para a australiana Ajla Tomljanovic, 29, por 2 sets a 1, parciais de 7-5, 6-7 e 6-1, e se despediu do tênis profissional, mas não sem deixar a porta aberta para um possível retorno.

“Sou grata por ter podido viver essa jornada tão divertida e maravilhosa. Não penso em voltar, mas nunca se sabe…”, afirmou Serena ao fim da partida.

“Obrigada, papai, sei que você está me vendo. Obrigada, mamãe.

Obrigada a todos aqueles que estiveram comigo nessa viagem incrível. Tudo começou com meus pais, devo agradecer principalmente a eles. Essas lágrimas são de alegria. E eu não teria sido a Serena que fui sem Venus, minha irmã”, afirmou a tenista.

Serena se despede das quadras com 73 títulos em simples, sendo 23 em torneios de Grand Slam, recorde absoluto na era moderna, e 23 taças nas duplas, sendo 14 em Grand Slams, sempre ao lado de Venus. Além disso, é dona de quatro ouros olímpicos: um em simples (2012) e três nas duplas (2000, 2008 e 2012).

“Demonstrei que ainda sou capaz de jogar em alto nível, mas estou pronta para ser mãe, para explorar uma nova versão de mim mesma”, disse Serena em uma coletiva de imprensa pós-despedida.

(ANSA).