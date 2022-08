Serena Williams fará estreia no US Open contra montenegrina Danka Kovinic

AFP 25/08/2022 - 16:20 Compartilhe

A tenista americana Serena Williams conheceu nesta quinta-feira sua adversária na estreia no US Open, que será a montenegrina Danka Kovinic (número 80 do mundo), após o sorteio das chaves do torneio.



Caso serena avance, ela pode encarar na segunda rodada a estoniana Anett Kontaveitt, número 2 do ranking da WTA.

A americana, que voltou ao circuito em 2022 depois de um ano afastada pelas lesões, perdeu três dos quatro jogos que disputou na temporada. Sua última vitória foi sobre a espanhola Nuria Parrizas, no WTA 1000 de Toronto.



Serena, de 40 anos, anunciou recentemente que já iniciou a “contagem regressiva” para a sua aposentadoria do tênis, que pode acontecer depois da disputa do US Open.

Atual número 608 do mundo, a americana tem em sua vitoriosa carreira 23 títulos de Grand Slam, um abaixo do recorde da australiana Margaret Court. Curiosamente, sua primeira conquista foi no US Open, em 1999, quando tinha apenas 17 anos.

Do outro lado da chave, a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA, estreará no torneio contra a italiana Jasmine Paolini, enquanto a britânica Emma Raducanu começará a defesa de seu título contra a francesa Alizé Cornet.

