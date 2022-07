Serena Williams deve disputar torneio em Toronto em agosto

TORONTO (Reuters) – Serena Williams decidiu competir no mês que vem em Toronto, depois de retornar às quadras duas semanas atrás em Wimbledon após dois anos sem competir, afirmaram organizadores do evento canadense nesta quinta-feira.

Williams, que sofreu uma segunda eliminação consecutiva na primeira rodada em Wimbledon, escolheu utilizar seu ranking protegido para entrar na chave principal do National Bank Open, que acontece entre 6 e 15 de agosto. Será a primeira vez da norte-americana no torneio desde sua campanha até a final da edição de 2019.

Naquela final, a canadense Bianca Andreescu conseguiu uma quebra de saque para abrir 3-1 contra Williams, que foi até sua cadeira e começou a chorar por conta de espasmos nas costas que forçaram sua saída da partida aos 19 minutos.

Os organizadores disseram que 41 das principais 43 jogadoras do ranking da WTA Tour estão na lista de entradas de Toronto, incluindo a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, a japonesa vencedora de quatro Grand Slams Naomi Osaka, e a britânica campeã do Aberto dos EUA Emma Raducanu.

(Reportagem de Frank Pingue, em Toronto)