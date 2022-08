Serena Williams confirma que se aposentará do tênis

admin3 09/08/2022 - 12:20 Compartilhe

WASHINGTON, 9 AGO (ANSA) – A tenista norte-americana Serena Williams, detentora de 23 títulos de Grand Slams e quatro ouros olímpicos, revelou nesta terça-feira (9) que se aposentará em breve.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, a atleta de 40 anos de idade afirmou que já “começou a contagem regressiva” para deixar o tênis de maneira definitiva.

“Esse momento é sempre difícil quando você ama tanto algo. Meu Deus, eu gosto muito de tênis, mas a contagem regressiva começou. Eu tenho que me concentrar em ser mãe, atingir meus objetivos espirituais e finalmente descobrir uma Serena diferente, mas emocionante. Eu vou aproveitar essas próximas semanas”, escreveu Williams.

A revelação da tenista aconteceu pouco tempo depois de derrotar a espanhola Nuria Parrizas-Diaz por 2 sets a 0 em partida válida pelo WTA de Toronto, no Canadá. Essa foi a primeira vitória da norte-americana em mais de um ano.

Uma das maiores estrelas do tênis mundial, Williams vai encarar na próxima fase do torneio canadense a vencedora do duelo entre a campeã olímpica Belinda Bencic e a tcheca Tereza Martincova.

“Tenho tido dificuldades em admitir que tenho de seguir em frente e deixar de jogar tênis. É como se fosse um assunto tabu para mim. Quando penso nele, começo a chorar. Só a minha psicóloga ouviu de mim aquilo que realmente penso sobre o tema.

Não quero que acabe, mas ao mesmo tempo estou pronta para os próximos capítulos”, disse a tenista em entrevista à revista “Vogue”.

Williams é a segunda maior campeã de Grand Slams, estando somente a um título de igualar a australiana Margareth Smith Court, que venceu 24 majors. Ao que tudo indica, a tenista poderá se despedir das quadradas após o Aberto dos Estados Unidos, marcado para acontecer entre os dias 29 de agosto e 11 de setembro. (ANSA).