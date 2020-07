Serena Williams anuncia retorno ao circuito no dia 10, em Lexington

Serena Williams já tem data marcada para voltar às quadras. Há cinco meses sem jogar, a ex-número 1 do mundo fará seu retorno no novo Torneio de Lexington, nos Estados Unidos. A competição, que substituiu Washington no calendário da WTA, terá início no dia 10 de agosto.

A dona de 23 títulos de Grand Slam não entrar em quadra desde que defendeu a equipe dos Estados Unidos em duelo contra a Letônia, pela Fed Cup, em fevereiro. No mês seguinte, os circuitos masculino e feminino decidiram paralisar as competições em razão da pandemia do novo coronavírus.

O Torneio de Lexington será preparatório para o US Open, primeiro Grand Slam a ser disputado após a retomada do circuito. A competição em Nova York está marcada para começar em 31 de agosto, mas sua realização vem sendo questionada por tenistas e lideranças do esporte por conta do risco de contaminação, justamente no momento em que os EUA apresentam elevação no número de casos de covid-19.

Serena já havia declarado que pretende disputar o US Open, onde poderá alcançar o recorde de 24 títulos de Slam, da australiana Margaret Court. A americana vem perseguindo, sem sucesso, esta marca nos últimos anos.

O circuito feminino vai retornar no dia 3 de agosto, com a disputa do Torneio de Palermo, na Itália. A competição será feita em quadras de saibro. Na semana seguinte, Lexington terá quadras duras, assim como será no US Open.

