Serena Energia fará oferta secundária de ações que pode movimentar R$ 800 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 10:44 Para compartilhar:

A Serena Energia informou nesta segunda-feira, 18, que protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de 86.154.087 ações ordinárias de titularidade do Poraquê Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia. Considerando a cotação do fechamento do papel na última sexta-feira, de R$ 9,29, a oferta deve movimentar R$ 800.371.468,23.

A operação será coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking (coordenador líder), Citigroup Global Markets Brasil e Banco Itaú BBA. Também serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.

Os coordenadores da oferta realizarão a colocação das ações em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária e até os limites individuais da garantia de liquidação prestada por cada um dos coordenadores da oferta.

A empresa informa que, por se tratar de uma oferta pública de distribuição exclusivamente secundária, não há diluição dos atuais acionistas da companhia, de forma que não será concedida prioridade aos atuais acionistas para aquisição das ações.

Atualmente, o acionista vendedor detém 13,83% do capital social da Serena, e, caso a oferta seja concluída, deixará de deter ações da companhia.

No âmbito da oferta, a Tarpon já manifestou a intenção de investimento na oferta e se comprometeu, por meio de veículos de investimento sob sua gestão, distintos do acionista vendedor, a adquirir ações no montante total de até R$ 65 milhões.

Caso a oferta seja concluída, os fundos e veículos de investimento sob gestão da Tarpon Gestora de Recursos passarão a deter, em conjunto, 17,93% do capital social da companhia, sem considerar a aquisição de ações prevista no Compromisso de Investimento.

A companhia informa ainda que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias