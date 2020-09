Serena e Pironkova vencem e se enfrentam nas quartas do US Open

Em uma batalha acirrada de três sets, a americana Serena Williams derrotou a grega Maria Sakkari nesta segunda-feira e avançou para as quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, onde busca seu 24º título de Grand Slam.

Williams, número 8 do ranking da WTA, derrotou Sakkari, número 22, com parciais de 6-3, 6-7 (8/6) e 6-3 em duas horas e 27 minutos de jogo no Arthur Ashe Stadium, a quadra principal de Flushing Meadows, em Nova York.

Depois do golpe emocional por ter perdido o segundo set no ‘tie break’, Serena chegou a estar perdendo por 2-0 no set final, mas se recuperou e deu o troco em Sakkari, que a derrotou no torneio de Cincinnati uma semana antes do início do US Open.

Após o jogo ela admitiu que o fantasma daquela derrota a assombrou: “É claro que pensei nisso. Mas foi uma partida completamente diferente, um cenário diferente e uma época diferente. Eu simplesmente continuei lutando”, disse a veterana.

“Ela estava jogando tão bem e tão agressiva, que eu tive que fazer o mesmo”, disse a atual número 8 do mundo.

Serena Williams vai enfrentar nas quartas de final a búlgara Tsvetana Pironkova que venceu a francesa Alizé Cornet em outro duelo das oitavas de final desta segunda-feira.

Em sua volta ao tênis após três anos de afastamento, Pironkova, que não tem posição no ranking da WTA, venceu Cornet (número 56), com parciais de 6-4, 6-7 (7/5) e 6-3 em duas horas e 49 minutos de jogo na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows, em Nova York.

“É absolutamente irreal, realmente não consigo acreditar”, disse Pironkova após a vitória. “Principalmente por ter superado no final da partida. Eu estava exausta. Não achei que tivesse isso dentro de mim, mas continuei lutando e lutando e valeu a pena”, comemorou.

Nas primeiras quartas-de-final de um Grand Slam de sua carreira, a búlgara de 32 anos voltou ao tênis em Nova York após deixar o esporte durante três anos para se dedicar à maternidade. Ela já havia eliminado a espanhola Garbiñe Muguruza na segunda fase e a croata Donna Vekic na terceira.

— Resultados desta segunda-feira do US Open:

Oitavas de final (simples feminino):

Tsvetana Pironkova (BUL) x Alize Cornet (FRA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3

Serena Williams (EUA/N.3) x Maria Sakkari (GRE/N.15) 6-3, 6-7 (6/8), 6-3

