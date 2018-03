Serena é atropelada por campeã de Indian Wells e cai na estreia em Miami

Ainda em busca de sua melhor forma neste retorno às quadras, a norte-americana Serena Williams foi facilmente batida na estreia do Torneio de Miami. Nesta quarta-feira, a ex-número 1 do mundo caiu diante da japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h17min de partida.

Após um ano afastada para ser mãe, Serena voltou às quadras em fevereiro para representar os Estados Unidos na Fed Cup. No circuito da WTA, o retorno aconteceu em Indian Wells, na semana retrasada, quando venceu suas duas primeiras partidas mas caiu para a irmã, Venus Williams, na terceira rodada.

Agora, Serena foi facilmente batida por Naomi Osaka. A norte-americana, que caiu da primeira para a 491.ª colocação do ranking com o longo afastamento, precisou de um convite para disputar o torneio em Miami.

Logo de cara, no entanto, encarou a embalada Osaka. A tenista de 20 anos, número 22 do mundo, conquistou no fim de semana seu primeiro título no circuito, ao derrotar a russa Daria Kasatkina na decisão, e não teve dificuldades para passar pela veterana norte-americana, 16 anos mais velha que ela.

Osaka aproveitou a falta de ritmo de Serena para confirmar quatro das oito oportunidades de quebra que teve. Em compensação, não deixou a rival aproveitar nenhum break point. Agora, a japonesa encara na segunda rodada a ucraniana Elina Svitolina, cabeça de chave número 4.

Outra veterana que entrou em quadra nesta quarta foi a bielo-russa Victoria Azarenka. Também ex-número 1 do mundo, e atualmente na 186.ª colocação, ela não teve dificuldades para eliminar a norte-americana Catherine Bellis em dois sets: 6/3 e 6/0. Agora, Azarenka encara outra tenista da casa, Madison Keys, 14.ª cabeça de chave.

As francesas Alizé Cornet e Oceane Dodin também avançaram, assim como a alemã Carina Witthoeft, a casaque Zarina Diyas, a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a russa Ekaterina Makarova, a romena Monica Niculescu, a chinesa Yafan Wang e as norte-americanas Alison Riske e Danielle Collins.