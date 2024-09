Seremos intolerantes com quem desafiar legislação brasileira, diz Lula

Da Redação com agências de notícia, Da reutersi Da Redação com agências de notícia, Da reuters https://istoe.com.br/autor/da-reuters/ 07/09/2024 - 8:18 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 6, em pronunciamento oficial, que o Brasil será “sempre intolerante” com qualquer um que desafie a legislação brasileira, mesmo que essa pessoa tenha poder econômico, sem citar diretamente nenhum nome.

A declaração por ocasião do 7 de Setembro, Dia da Independência, ocorre na esteira de embate público em redes sociais e no âmbito judicial entre o bilionário Elon Musk, de um lado, e a Justiça brasileira, de outro.

“Nenhum país é de fato independente quando tolera ameaças à sua soberania”, disse Lula no pronunciamento. “Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Nossa soberania não está à venda.”

No pronunciamento, Lula aproveitou para afirmar que desde o 8 de janeiro – dia em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, contestando a vitória do petista, depredaram as sedes dos Três Poderes – “deixamos bem claro ao mundo que o Brasil é um país onde a paz e a liberdade imperam, mas não é um território sem lei e sem ordem”.

Desfile do 7 de setembro

Neste sábado, Lula participa do desfile de 7 de setembro organizado pelo governo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, deve comparecer ao evento, assim como Moraes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não confirmou presença, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu não participar.

Na mesma data, bolsonaristas se reunirão na Avenida Paulista, em São Paulo, para uma manifestação cujo principal mote é o pedido de impeachment de Moraes. O banimento do X é um dos argumentos utilizados pelos manifestantes para a demanda. Também questionam mensagens trocadas entre assessores do ministro no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral.

Banimento do X

Há uma semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão imediata do X — rede social do bilionário Elon Musk — no Brasil.

A suspensão da plataforma foi um desdobramento do fato de o X do Brasil não ter cumprido determinação anterior de voltar a ter um representante legal no país, na esteira de sucessivos descumprimentos de ordens judiciais de bloqueio de contas e retirada de páginas disseminadoras de fake news.

Referendada pela Primeira Turma do Tribunal, a decisão foi considerada um ataque a liberdade de expressão por Musk e por muitos integrantes da extrema-direita. O bilionário referiu-se a Moraes como “ditador”. Lula também foi alvo de provocações do bilionário em posts no X.