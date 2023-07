Serasa vê alta de 62% em renegociação de dívidas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 20:40 Compartilhe

As negociações de dívidas nas plataformas da Serasa registraram um salto na primeira semana do Desenrola Brasil, o programa lançado pelo governo para retirar brasileiros que estão com nome negativado em cadastros de crédito.

De acordo com dados divulgados ontem pela empresa, 231,9 mil negociações com bancos foram intermediadas pelo Serasa Limpa Nome desde a segunda-feira da semana passada, quando começaram a valer as duas primeiras etapas do programa. Na comparação com a terceira semana cheia de junho (de 19 a 25), esse número de negociações representa um crescimento de 62%. Frente à semana imediatamente anterior de julho (de 10 a 16), a alta nas negociações foi de 47% .

O volume de descontos concedidos nessas negociações com bancos chegou a R$ 974 milhões na primeira semana do Desenrola, quase o dobro (alta de 97%) da cifra semanal apurada um mês antes.

