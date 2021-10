Serasa: total de Inadimplentes cai, mas valor total das dívidas segue em alta

Os 62,21 milhões de inadimplentes no Brasil representam a quantidade mais baixa desde abril, quando houve o pico recente. Mas o valor total das dívidas segue em alta: em setembro, somava R$ 245,3 bilhões, alta mensal de 0,34%. As informações são da quinta edição do ‘Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil’, divulgado pela Serasa.

Com relação à análise das dívidas, o segmento de bancos e cartões de crédito segue liderando o ranking das contas responsáveis pela inadimplência, representando 28,7% delas. Na sequência aparecem as dívidas de contas básicas, como água e luz, com 23,5%, e varejo com 13,0%.

Saiba mais