Serasa inicia feirão presencial com desconto de até 99% em dívidas

Começou a 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que conta com a participação de mais de 500 empresas de diversos setores. O evento, que vai até 30 de novembro, oferece descontos que podem chegar a 99% e possibilita opções de pagamento por boleto ou Pix em até 72 vezes.

Até o próximo sábado (11) haverá atendimento presencial das 9h às 18h em pontos da capital paulista, Osasco, Santana de Parnaíba e São Bernardo do Campo.

Credores que participam do feirão e do Desenrola Brasil disponibilizam na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do programa de renegociação do governo federal. No entanto, as ofertas só serão quitadas à vista, enquanto podem ser parceladas com desconto pelo site do Desenrola.

Em setembro de 2023 havia mais de 4,8 milhões de pessoas endividadas só na capital e quase 17 milhões no estado do São Paulo, segundo dados do Mapa da Inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa.

Para participar, basta baixar o aplicativo da Serasa no seu celular, disponível para Android e iOS. Após inserir seu CPF e preencher um breve cadastro, todas as suas informações financeiras estarão disponíveis na plataforma. Ao selecionar a opção “Ver ofertas”, você poderá verificar as condições de pagamento com os descontos já aplicados. Basta escolher uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

