Serasa Experian: Brasil registra tentativa de fraude a cada 2,5 segundos em novembro de 2024

As tentativas de golpes evitados no Brasil somaram 1.020.304 em novembro do ano passado, o que equivale a uma ocorrência a cada 2,5 segundos e um aumento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados do mês, levantados pelo Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, também marcam o quinto mês consecutivo do ano em que o País ultrapassou a marca de 1 milhão de diligências de golpes evitados.

Dentre as tentativas, mais da metade (56%) foi detectada por inconsistências nas informações cadastrais, que incluem discrepâncias entre os dados fornecidos pelos usuários e as informações registradas em bases confiáveis ou oficiais, como CPF, endereço, data de nascimento ou histórico financeiro.

Segundo o diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da companhia, Caio Rocha, essas inconsistências indicam tentativas de criar identidades falsas, manipular dados existentes ou utilizar informações de terceiros de forma fraudulenta.

Além disso, padrões fraudulentos relacionados à autenticidade de documentos e à validação biométrica corresponderam a 36,7% das ocorrências, enquanto a verificação de dispositivos contribuiu com 7,3%.

Dentre os segmentos, o de “Bancos e Cartões” concentraram mais de 50% das tentativas de fraudes, enquanto o de “Varejo” apresentou a menor incidência (2,1%). Já em relação à faixa etária, as pessoas entre 36 e 50 anos foram os mais visados para os golpes, representando 33,3% dos casos, enquanto os idosos (acima de 60) foram os menos visados (12,7%).

Na avaliação do diretor da Serasa Experian, é necessário seguir investindo em tecnologia e conscientização para combater fraudes. “Combinar soluções antifraude, sem que impactem a experiência do usuário, e somá-las à conscientização dos consumidores, é primordial para que possamos cada vez mais inibir a ação de golpistas e proteger as identidades digitais de pessoas e operações das companhias”, diz.