Serasa aprovou R$ 90 milhões em empréstimos em 2022

Dentro de seu esforço para ajudar a elevar o crédito no País, a Serasa, por meio da plataforma “Serasa eCred”, possibilitou a aprovação de mais de R$ 90 milhões em empréstimos do começo do ano até agora. Além disso, cerca de 390 mil cartões de crédito foram aprovados por intermédio do marketplace.

Levantamento feito pela Serasa eCred com os usuários mostra que 27,7% contrataram empréstimo devido à facilidade da plataforma, 19,93% são atraídos pelo valor dos empréstimos disponibilizados e 15,28% consideram que as taxas mais baixas da plataforma com relação ao mercado são o principal diferencial do leque oferecido pela Serasa.

Já para a simulação de cartão de crédito na plataforma, 22,61% responderam ter feito o pedido pela Serasa eCred devido à facilidade de uso, enquanto 18,41% contrataram devido ao limite disponível. Outros 20,71% aprovaram o pedido por causa da anuidade apresentada.