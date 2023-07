Serasa: 98,2 mil dívidas foram negociadas nesta 5ª até as 16h, +30% ante as últimas semanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 17:34 Compartilhe

A Serasa informou que, nesta quinta-feira, 98.233 dívidas foram negociadas através da plataforma até as 16h. O número é 30% maior que o registrado nas últimas cinco quintas, ainda de acordo com o birô de informações de crédito.

Os números da Serasa incluem renegociações em geral, mas podem trazer um bom termômetro do aumento da demanda causado pelo Desenrola. O programa do governo federal teve a primeira fase lançada na segunda-feira, 17, e envolve dívidas bancárias de clientes com renda mensal de até R$ 20.000.

