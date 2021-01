Será que dá? Athletico começa a sonhar com a Libertadores Vitória contra o Bota fez o time subir na tabela e encurtar a vantagem para o grupo dos seis melhores times

Na noite da última quarta-feira, o Athletico foi até o estádio Nilton Santos e se aproveitou do péssimo momento do Botafogo para vencer por 2 a 0 e chegar embalado ao clássico do fim de semana diante do Coxa.

+ R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro

Além do placar positivo, o Furacão também conseguiu encurtar a vantagem para a zona de classificação da Libertadores da América. Atualmente, o time está com sete pontos a menos que o Palmeiras, time que abre o G6.

Porém, a distância para o torneio continental pode ficar ainda menor com os desfechos da Copa do Brasil e Libertadores. Veja os cenários:

Copa do Brasil



No mata-mata nacional, o título vai ficar entre Palmeiras e Grêmio. No momento, os dois estão entro da zona a Liberta, o que ficaria com uma vaga aberta para o 7º colocado do Brasileirão. Atualmente, o Fluminense ocupa esse lugar, com 43 pontos, seis a mais que o Athletico.

+ Veja como está a briga pelo G6 no Campeonato Brasileiro

Liberta



Na Libertadores, Palmeiras e Santos estão no páreo e com chances de jogar a decisão no próximo dia 30. Caso os brasileiros avancem e o título fique com o Verdão, uma outra vaga abriria para o Brasil e o 8º colocado conseguiria a classificação. No momento, o Santos ocupa a posição, com 39 pontos, dois a mais que o Furacão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também