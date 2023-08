Ser premiê é estar em uma montanha-russa 24h por dia, diz Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 22 AGO (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, revelou que ocupar o cargo de premiê é como estar em uma montanha-russa 24 horas por dia. A declaração foi dada durante entrevista à revista semanal “Chi”, cuja prévia foi divulgada nesta terça-feira (22).

“Palazzo Chigi? É como estar em uma montanha-russa 24 horas por dia. Cada dia é um desafio e conseguir manter tudo sob controle é muito difícil”, contou ela.

Meloni disse ainda que, “às vezes”, tem “vontade de sair dessa montanha-russa, de parar um momento e voltar ao normal”.

“Mas é um pensamento que só permanece na sua mente por alguns momentos e depois desaparece, porque você sabe que o que você está fazendo tem um propósito, um significado maior”, acrescentou.

A premiê italiana destacou que tirou uns dias de férias em Puglia, um dos seus destinos preferidos, mas que é o principal inimigo de suas dietas, porque “há mais de dois anos e, a certa altura, o cansaço excessivo corre o risco de fazer você perder sua lucidez e concentração”.

Na entrevista, que amanhã estará nas bancas, Meloni fala também sobre como tem vivido a sua vida privada desde que assumiu o governo e revelou que quer parar de fumar e voltar a correr.

“São muitos sacrifícios, certamente. Às vezes sinto falta do cotidiano, das pequenas coisas, até o mais simples. Minha vida sempre foi uma corrida contra o tempo, mas agora é como nunca antes. É por isso que me esforço todos os dias para aproveitar ao máximo minha agenda maluca e reservar o máximo de tempo possível para estar com minha filha”, concluiu. (ANSA).

