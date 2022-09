Ser jovem hoje não é fácil, diz Timothée Chalamet em Veneza

admin3 02/09/2022 - 12:09 Compartilhe

VENEZA, 2 SET (ANSA) – Estrela da 79ª edição do Festival de Veneza, o ator americano Timothée Chalamet afirmou nesta sexta-feira (2) que o julgamento permanente nas redes sociais dificulta a vida da juventude hoje em dia.

O astro de 26 anos é protagonista de “Bones and All”, filme do cineasta italiano Luca Guadagnino que concorre ao Leão de Ouro na Mostra de Veneza, repetindo a bem-sucedida parceria vista em “Me Chame Pelo Seu Nome”.

O longa narra a história de Maren (Taylor Russell) e Lee (Chalamet), dois jovens canibais apaixonados e que vivem à margem da sociedade por conta de seu distúrbio. “O colapso da sociedade está no ar, e espero que esse filme possa jogar luz também sobre esse tema”, afirmou o ator em Veneza.

“Ser jovem para a minha geração não é fácil, você está sob julgamento permanente das pessoas nas redes sociais”, acrescentou Chalamet. Segundo ele, “Bones and All” é uma “história de amor comovente, trágica, fortíssima”.

“Eles encontram no espelho do amor um modo de crescer, de se formar. Foi uma grande experiência formativa, para a qual contribuiu a vida na pandemia. A sensação de isolamento que todos nós sentimos desacelerou a possibilidade de entender quem somos no mundo, nos deixou suspensos”, acrescentou. (ANSA).