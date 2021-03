Ser Educacional tem lucro líquido de R$ 121,53 milhões no 4º trimestre

A Ser Educacional registrou lucro líquido de R$ 121,53 milhões no quarto trimestre de 2020, revertendo o prejuízo de R$ 2,563 milhões no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o lucro foi de R$ 165,034 milhões, aumento de 21% ante 2019.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia educacional atingiu R$ 75,643 milhões no trimestre, redução de 6,6% na comparação com o mesmo intervalo de 2019. Em 2020, a empresa teve queda de 5,4% no indicador, somando R$ 334,795 milhões.

A receita líquida do trimestre foi de R$ 329,463 milhões, recuo de 6% ante o mesmo período do ano anterior. Em 2020, a receita líquida totalizou R$ 1,250 bilhão, com perda de 2% na comparação anual.

O grupo aponta que teve crescimento de 3,5% na base de alunos ao longo do ano, atingindo 191 mil estudantes. A participação de alunos de ensino digital apresentou crescimento de 11 pontos porcentuais entre o quarto trimestre de 2019 e o de 2020, alcançando 28% do total de estudantes (54 mil). Essa modalidade de ensino representa hoje 12% do Ebitda ajustado da companhia, com avanço de sete pontos porcentuais ante 2019.

A empresa aponta que seus investimentos foram reduzidos em 22%, passando de R$ 65 milhões para R$ 50 milhões entre 2019 e 2020. O caixa líquido (caixa-dívida) permaneceu praticamente estável entre 2020 e 2019, em R$ 28 milhões, mesmo após a consolidação de R$ 174 milhões em aquisições do ano.

