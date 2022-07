‘Ser disciplinado é um contrato que você faz consigo’, diz Daniella Cicarelli sobre exercícios

Daniela Cicarelli aproveitou a sexta-feira (29) para mostrar os exercícios físicos que praticou durante a semana. Ela, que é triatleta, usa a corrida, bicicleta e natação como treinos e forma de fortalecimento do corpo. “Ser disciplinado é um contrato que você faz consigo mesmo. Objetivos= decisões +restrições E minha disciplina é minha motivação e meu objetivo”, escreveu.







Cicarelli está na Califórnia em um lugar muito acima do nível do mar, o que torna a atividade física mais difícil. Por isso, ela está compartilhando nos stories com os seguidores o que ela tem sentido.