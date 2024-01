Sequoia celebra memorando de entendimento para combinação de negócios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/01/2024 - 7:46 Para compartilhar:

A Sequoia Logística e Transportes celebrou memorando de entendimentos vinculante com os atuais acionistas do Grupo MOVE3, JGB III Fundo de Investimento, Newfoundland Capital Management US, LLC e Newfoundland Iron Gestora de Recursos, para potencial combinação de negócios. A operação prevê que a companhia incorpore o Grupo MOVE3 e os Acionistas MOVE3 se tornarão assim titulares de participação societária relevante na companhia.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que durante a vigência do Memorando Vinculante, as partes irão avaliar e discutir a estrutura para implementação da Potencial Operação em conjunto com assessores legais, financeiros e contábeis contratados para este fim.

O Grupo MOVE3 foi fundado em 1993 e consolidou-se na área de

logística bancária, abrangendo todos os meios de pagamento. “Ao longo desses 30 anos o grupo passou por uma significativa evolução tecnológica, tornando-se a referência em tecnologia e com o mais alto nível de automação e robotização do segmento”, diz.

Com uma presença abrangente em todo o território nacional, o Grupo MOVE3 opera com 520 unidades franqueadas e emprega mais de 2 mil colaboradores, realizando mais de 100 milhões de entregas por ano. A combinação de negócios pretendida resultará em um modelo único de malha logística no mercado nacional, aliando as melhores práticas em um só grupo, criando um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias