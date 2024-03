Sequestro de ônibus com reféns na rodoviária do Rio deixa ao menos 2 feridos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/03/2024 - 17:30 Para compartilhar:

Um homem fez reféns passageiros de um ônibus na principal rodoviária do Rio de Janeiro, depois de ferir a tiros ao menos duas pessoas, informou a polícia nesta terça-feira (12).

A área foi isolada e agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) “negociam no local”, informou a PM do Rio em um comunicado.

“Um homem atingiu duas pessoas por disparos de arma de fogo e faz outros passageiros reféns em um ônibus na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo”, bairro da região central da cidade. “Os feridos foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar”, também no Centro, acrescentou a polícia.

Segundo a imprensa, 17 pessoas ainda são mantidas reféns no coletivo.

Imagens exibidas pela TV mostraram um ônibus azul parado em um estacionamento vazio.

“Estava na passarela quando o rapaz sacou a arma e começou a atirar”, disse Carlos Sarabia, usuário do terminal, à emissora Globonews.

“Tenho dois amigos que estão dentro do ônibus”, acrescentou. “Estamos todos desesperados porque a gente não sabe o que vai acontecer”.

Imagens também mostravam dezenas de pessoas do lado de fora da rodoviária, de onde saem ônibus para todo o Brasil.

Sequestros de ônibus têm precedentes no Rio.

Em 2019, um homem manteve reféns passageiros de um ônibus por quase quatro horas na ponte Rio-Niterói, antes de ser morto por atiradores de elite da polícia.

O caso mais grave ocorreu em junho de 2000, quando uma refém foi assassinada e o sequestrador morreu após ser capturado pelas autoridades. O fato inspirou o filme “Ônibus 174”, em alusão ao número da linha urbana em que o crime ocorreu.

