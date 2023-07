Sequestrador da irmã do jogador Hulk é preso pela PM em cidade do Rio Grande do Norte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 15:11 Compartilhe

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte pendeu, no último domingo, 9, José Eliton de Melo Santos, de 35 anos, condenado pelo sequestro da irmã do atacante Hulk, hoje capitão do Atlético-MG. O homem, que estava foragido, tinha mandado de prisão em aberto que determinava o cumprimento da pena de 5 anos e seis meses em regime fechado pelo crime, que aconteceu em 2012.

A prisão aconteceu na praia de Porto do Mangue, no bairro de Areia Branca, no Oeste potiguar, e foi comandada pela equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam). Ainda de acordo com a PM, o paradeiro do foragido foi descoberto após uma denúncia anônima de que o homem estaria morando na cidade. A partir daí, uma equipe de policiais começou o monitoramento e confirmou a presença do condenado.

O crime de sequestro, cometido contra Angélica Aparecida Vieira de Souza, irmã do atacante Hulk, ocorreu em 6 de novembro de 2012, em Campina Grande. Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime teria sido pensado pelo dono de um restaurante, situado no bairro Liberdade, em que a vítima estagiava. No período, Hulk atuava pelo Zenit, da Rússia. Na época, José Eliton trabalhava como vigia do local.

Durante as investigações feitas pela Polícia Civil da Paraíba, descobriu que José Elinton de Melo Santos teria induzido a vítima a acompanhá-lo em uma palestra, mas o destino final foi uma casa de recepções, no bairro Catolé. No local, já estavam outros três sequestradores, que encapuzaram Angélica e a levaram para o cativeiro, que ficava no mesmo bairro.

Segundo a denúncia do Ministério Público da Paraíba, no dia seguinte ao sequestro, a vítima teria convencido o homem a libertá-la com a promessa de uma compensação da cota de participação no sequestro. A intenção do grupo era obter cerca de R$ 300 mil, em troca do resgate.

Após 24 horas da liberação, José Elinton ligou para a vítima para cobrar o dinheiro prometido. No local combinado para a entrega do pagamento, acabou sendo surpreendido e preso pela polícia. A partir de sua prisão, os outros sequestradores também foram capturados.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias