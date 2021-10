Sequência paulista e jogos contra times de cima da tabela: os desafios do São Paulo no começo da ‘Era Ceni’ Tricolor enfrenta Corinthians e Red Bull Bragantino, dois times paulistas. Depois, encara Internacional, Bahia, Fortaleza, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras

Rogério Ceni estreou no comando do São Paulo empatando com o Ceará por 1 a 1, no Morumbi. E o técnico não terá vida fácil no comando do Tricolor nas próximas rodadas. Isso porque o clube terá uma sequência paulista e duelos contra clubes que estão em boa colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

A sequência paulista se inicia se segunda-feira (18), quando o São Paulo enfrenta o Corinthians, às 20h, no Morumbi. Depois, a equipe viaja para Bragança Paulista, onde encara o Red Bull Bragantino, no dia 24 de outubro.

Uma curiosidade é que o São Paulo passará quase um mês sem viagens para outros estados, o que pode facilitar no físico dos atletas. O último jogo fora do Estado de São Paulo foi no último dia 11, contra o Cuiabá. Depois, a equipe enfrentou o Ceará no Morumbi, Corinthians e Red Bull Bragantino, dois clubes paulistas e enfrenta o Internacional, em casa.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

E MAIS:

A próxima viagem para outro estado será somente para enfrentar o Bahia, dia sete de novembro, em Salvador. Bahia (17º), inclusive, que é o único time dos próximos jogos do São Paulo que não está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

Corinthians (6º), Red Bull Bragantino (4º) Internacional (7º), Fortaleza (3º), Flamengo (2º) e Palmeiras (5º) serão os próximos duelos do Tricolor.

E MAIS:

Saiba mais