Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, morre em Brasília

Na madrugada deste domingo, 1º, Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), morreu aos 85 anos. O magistrado estava internado há cerca de uma semana no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, e foi vítima de falência múltipla dos órgãos.

Natural de Minas Gerais, o ministro foi nomeado no STF em 1989, permanecendo na Corte até 2007.

Sepúlveda Pertence sofria com problemas pulmonares por ter fumado praticamente durante toda a vida, inclusive cachimbo. O hábito foi abandonado com o nascimento na neta, em março de 2010.

O corpo do ministro aposentado será velado no STF, ainda sem data definida. O magistrado era tido com uma unanimidade no meio jurídico e político do Brasil.

