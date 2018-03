Sepúlveda chega ao STF e diz que está otimista com julgamento de habeas de Lula

O advogado de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Sepúlveda Pertence já chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). A jornalistas, o criminalista, que também é ex-ministro do STF, disse que quem fará a sustentação oral no julgamento do habeas corpus de Lula nesta tarde é o advogado José Roberto Batochio.

Perguntado sobre a expectativa do julgamento, Pertence disse estar otimista, e não comentou a especulação em torno do voto da ministra Rosa Weber, que pode ser decisivo para o pedido de liberdade de Lula. “Isso é o que vocês dizem”, completou.

O plenário do STF julga nesta tarde o habeas corpus preventivo do ex-presidente, que tenta evitar a prisão após finalizada a análise de recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). O Tribunal condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O processo de Lula é o segundo item da pauta da sessão desta quinta-feira, 22.