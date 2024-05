Sepultura anuncia segunda fase e novas datas da turnê ‘Celebrating life through death’ no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 21:57 Para compartilhar:

A missão de entregar uma turnê de despedida à altura da história do Sepultura vem sendo atingida com sucesso! Na primeira etapa da tour “Celebrating life through death”, realizada pela 30e, os brasileiros puderam conferir sete apresentações, com datas esgotadas e mais de 30 mil ingressos vendidos.

Agora, o grupo formado por Andreas Kisser, Derrick Green, Greyson Nekrutman e Paulo Xisto retorna ao Brasil depois de uma passagem pela América Latina. A banda anunciou sete novos shows com início em Fortaleza, no dia 6 de julho, na Praça Verde do Dragão do Mar. Informações sobre a venda de ingressos estão no site oficial da banda – www.sepultura.com.br. Novas datas da tour serão anunciadas em breve.

“São 40 anos, não 40 dias”, já afirmou Andreas Kisser em entrevistas, fato confirmado pelos números do Sepultura: o quarteto passou por mais de 76 países, fez shows em mais de 803 cidades fora do Brasil e esteve em quase todos os continentes do mundo e vendeu mais de 20 milhões de discos.

A banda é reconhecida por sua intensa energia ao vivo e por letras que frequentemente abordam questões sociais, políticas e culturais. Não é à toa que o Sepultura é considerado uma das bandas de metal mais importantes a emergir da América do Sul e tem uma base de fãs globalmente diversificada.

“Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história, fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido”, declararam os integrantes da banda no anúncio da turnê de despedida.

Confira agenda dos show já confirmados:

