Sepp Kuss vence a 15ª etapa da Volta da França, mas Pogacar segue líder

O americano Sepp Kuss venceu, neste domingo, a décima quinta etapa do Tour de France, com largada em Céret e chegada em Andorra, país vizinho, em mais uma prova de montanha. O ciclista da equipe Jumbo-Visma venceu pela segunda vez um estágio nas Grandes Voltas. Em 2019, ele faturou uma etapa na Volta da Espanha.

Kuss completou os 191.3 km de percurso com o tempo de 5:12:06, com 23 segundos à frente do espanhol Alejandro Valverde. A camisa amarela, do líder da competição, segue com o esloveno Tadej Pogacar, que tem cinco minutos e dezoito segundos de vantagem sobre o colombiano Rigoberto Urán.

A competição terá um intervalo nesta segunda-feira. Nas seis provas restantes, serão realizadas duas etapas de montanha, uma de média-montanha, uma de contrarrelógio e outras duas etapas planas.

