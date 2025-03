Separatistas sequestram trem no Paquistão e matam ao menos 11

ISLAMABADE, 11 MAR (ANSA) – Um grupo separatista no Paquistão sequestrou nesta terça-feira (11) um trem com mais de 450 passageiros na província do Balochistão, no sudoeste do país.

Até o momento, 11 militares paquistaneses morreram e 182 pessoas seguem reféns de membros do Exército de Libertação Balochi (BLA), que reivindicou o ataque.

Segundo as autoridades locais, o BLA bombardeou a linha ferroviária antes de raptar o veículo da Jaffar Express, que seguia viagem de Peshawar para Quetta. O exército paquistanês tentou intervir com drones e helicópteros, mas foi repreendido pelos sequestradores.

“Se o bombardeio aéreo não parar, iremos assassinar reféns nas próximas horas”, chegou a ameaçar mais cedo o porta-voz do BLA, Jeeyand Baloch, que afirmou há pouco que “os combatentes mantêm pleno controle sobre o Jaffar Express”.

De acordo com os separatistas, entre os reféns estão funcionários do serviço ativo do Exército do Paquistão, da polícia, do Serviço de Inteligência (ASI) e da Força Antiterrorismo (ATF), todos em dia de folga que viajavam no trem. Já dentre os passageiros civis, que contava com mulheres, crianças e idosos, todos foram libertados “sãos e salvos”.

O BLA luta pela independência da província do Balochistão e acusa estrangeiros de lucrar com a riqueza da região. (ANSA).