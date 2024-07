Separatistas no norte do Mali reivindicam ‘grande vitória’ contra o exército

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2024 - 12:08 Para compartilhar:

Os separatistas do norte de Mali reivindicaram neste domingo (28) uma “grande vitória” contra o Exército do país e seus aliados russos, após três dias de intensos confrontos em Tinzaouatene, perto da fronteira com a Argélia.

“Nossas forças aniquilaram definitivamente as colunas inimigas no sábado”, afirma um comunicado assinado por Mohamed Elmaouloud Ramadane, porta-voz de uma aliança de grupos armados separatistas chamada CSP-DPA e dominada pelos tuaregues.

Os confrontos sem precedentes nos últimos meses eclodiram entre o exército e os separatistas na cidade de Tinzaouatene, na quinta-feira.

Recentemente, o Estado-Maior anunciou que recuperou várias localidades em seu objetivo de reconquistar este território.

Desde 2023, grupos separatistas armados perderam o controle de várias cidades do norte devido a uma ofensiva militar que culminou na captura da cidade de Kidal, reivindicada pelos independentistas.

Paralelamente, o Mali sofre desde 2012 com as ações de grupos ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico, bem como com a violência de grupos comunitários.

