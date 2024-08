Separatista Carles Puigdemont reaparece brevemente na Espanha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2024 - 8:59 Para compartilhar:

“Viva a Catalunha!”, disse o líder separatista Carles Puigdemont a milhares de apoiadores, em uma breve reaparição nesta quinta-feira (8) em Barcelona depois de passar quase sete anos fora da Espanha, antes de desaparecer novamente sem participar da sessão para eleger o novo presidente regional.

“Não sei quanto tempo vai demorar até nos vermos novamente, amigos, mas aconteça o que acontecer, quando voltarmos a nos ver, espero que possamos voltar a gritar juntos bem alto (…) Viva a Catalunha!” , disse de um palco Puigdemont, em meio a gritos de “presidente, presidente”.

Após o breve discurso, cogitou-se que Puigdemont, alvo de um mandado de prisão, seguiria ao Parlamento, para tentar participar da sessão de posse.

Mas a sessão começou por volta das 10h00 locais (5h00 em Brasília) e o ex-presidente catalão não estava ao lado de seus colegas do partido Juntos pela Catalunha (JxCAT).

Na entrada do Parlamento, fortemente vigiada pela polícia, reinava a confusão, observaram jornalistas da AFP.

A polícia catalã estabeleceu postos de controle para impedir que Puigdemont saísse de Barcelona ou da região da Catalunha.

Em um destes postos, a polícia confirmou a um jornalista da AFPTV que estava à procura do separatista de 61 anos.

Um oficial da ‘Mossos d’Esquadra’, a polícia regional, foi detido por supostamente ter colaborado com a fuga, disse à AFP um porta-voz da força de segurança, sem revelar mais detalhes.

Segundo a imprensa local, o agente era dono do veículo com o qual Puigdemont fugiu após fazer seu discurso no palco montado perto do Parlamento catalão.

– “Me emocionei ao vê-lo” –

A breve aparição da figura-chave do separatismo, que liderou a região durante a tentativa fracassada de secessão em outubro de 2017, emocionou apoiadores, que o saudaram agitando bandeiras pró-independência.

“Gostei muito do tom dele, nada exaltado, me emocionei ao vê-lo”, disse Albert, manifestante de Barcelona .

“Um país que tem uma lei de anistia e que não anistia, tem um problema de natureza democrática”, disse Puigdemont, que se refugiou na Bélgica, antes de se mudar para o sul de França, onde fez campanha para as eleições catalãs em maio.

Ele se referiu à lei promovida pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em troca do apoio do JxCAT para ser reeleito em novembro de 2023.

Mas, em 1º de julho, o Tribunal Supremo determinou que a anistia não se aplicava a Puigdemont na acusação por peculato, pela qual poderia ser condenado a uma dura pena de prisão.

No vídeo em que anunciou seu retorno, o líder disse que “responderia” ao “desafio” de alguns juízes, que com uma “atitude de rebelião” não aplicaram a anistia.

As consequências do retorno de Puigdemont ainda são incertas, mas podem atrasar a posse do socialista Salvador Illa como presidente regional.

O secretário-geral do JxCAT, Jordi Turull, anunciou que caso Puigdemont seja preso solicitará a suspensão da sessão.

Após meses de bloqueio e intensas negociações desde as eleições de maio, quando os socialistas venceram sem maioria absoluta, a rica região deverá finalmente ter Illa como seu novo presidente nesta quinta-feira.

A cerimônia de posse encerrará o prazo que termina em 26 de agosto para evitar uma repetição das eleições caso não haja um novo chefe do Executivo regional.

Se confirmado, Illa, ministro da Saúde espanhol durante a pandemia de covid-19 e próximo de Pedro Sánchez, será o primeiro presidente catalão que não faz parte de um partido nacionalista ou separatista desde 2010.

