Separados por um ponto, Atlético-GO e Juventude fazem duelo direto contra queda

Separados por apenas um ponto, Atlético-GO e Juventude fazem confronto direto contra o rebaixamento nesta terça-feira, às 19 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em partida atrasada da 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O perdedor pode ver sua situação se complicar ainda mais na briga contra a Série B.

O Atlético-GO está invicto há quatro partidas como mandante, mas não vence há seis jogos. Ao empatar por 1 a 1 com o Ceará, o Atlético-GO parou na 15.ª colocação, com 40 pontos, um a mais do que o Juventude – derrotado pelo líder Atlético-MG por 2 a 0 – e três acima da zona de rebaixamento.

No Atlético-GO, o técnico Marcelo Cabo, ao menos, terá praticamente todos os jogadores à disposição. A ausência fica por conta do lateral-esquerdo Jefferson, que se lesionou na rodada passada. Arthur Henrique, que esteve em campo na última partida, deve assumir a vaga, uma vez que Igor Cariús não está 100% recuperado.

“A gente sabe do tamanho do jogo, da importância que é. É o famoso jogo de seis pontos. Mas é enfrentar cada jogo como se fosse uma final porque a gente só depende da gente. Se fizermos nosso dever de casa, vamos conseguir alcançar nosso objetivo”, disse o atacante André Luís, com passagens por Corinthians e Ponte Preta.

No Juventude, o técnico Jair Ventura terá as voltas dos meias Bruninho e Guilherme Castilho e do zagueiro Vitor Mendes. O trio não atuou na rodada passada por pertencer ao Atlético-MG. Dos três, só Bruninho não deve ser titular. O Juventude pode ser escalado no 4-2-2-2, esquema que garantiu três vitórias seguidas.

