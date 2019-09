Separado de Anitta, Scooby não descarta novo casamento: “Acredito no amor”

Rio – Pedro Scooby está solteiro desde o fim do relacionamento com a cantora Anitta. Mas, parece que o casamento de Mumuzinho, neste sábado, o deixou inspirado.

Quando chegava à cerimônia com o amigo e ator Eri Johnson, Pedro foi questionado por jornalistas se tem vontade de casar novamente e o surfista de ondas gigantes não hesitou em responder que sim. “Claro. Acredito muito no amor, sempre vou acreditar”, afirmou olhando para o amigo, que estava no banco do carona.

O programa Fofocalizando, do SBT, transmitiu a rápida entrevista e o ex-marido de Luana Piovani revelou estar bem após o término com Anitta. “Tô aí… Tô feliz, está tudo certo”. Segundo Scooby, a amizade com ex-namorada permanece. “Sempre, pelo amor de Deus, tudo certo”, encerrou.