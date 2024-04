Separada de Davi, Mani Reggo faz desabafo sobre críticas na web: ‘Tudo isso parece não ter fim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/04/2024 - 21:35 Para compartilhar:

Mani Reggo, que está separada de Davi, campeão do “BBB24” (TV Globo), compartilhou um longo desabafo nas redes sociais, na noite desta terça-feira, 23, sobre os ataques e julgamentos que vem recebendo em meio às polêmicas do fim de seu relacionamento com o ex-brother.

“Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito”, começou ela na legenda da publicação com uma foto sua no Feed do Instagram.

A dona da barraca de lanches disse ainda que anda abalada com as críticas sobre a sua vida pessoal.

“Tudo isso parece não ter fim. Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme, mas esse assunto segue sendo pautado de forma incessante na imprensa e nas redes sociais. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fôssemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem…”, desabafou ela.

Em meio a Mani refletiu, ainda, sobre os rumores de uma possível reconciliação: “Tenho sim muitas dúvidas, talvez tenha administrado mal minhas expectativas quanto ao que significaria tanta exposição fruto de um programa que reflete tantas coisas do nosso cotidiano e abre tantas janelas na nossa cabeça e no nosso coração”, analisou ela, acrescentando que não vai atacar o ex e que vai se afastar de polêmicas sobre a vida dos dois.

No último fim de semana, Mani fez um desabafo em meio às polêmicas e deixou de seguir o ex-BBB no Instagram. Ela ganhou o apoio de muitos famosos, além de mais 500 mil seguidores. A cozinheira também alterou o status de ‘esposa’ que tinha em seu perfil com o nome de Davi.

No domingo, 21, o baiano pediu perdão a Mani Rêgo com um textão em seu Instagram.

“Mani, é uma loucura tudo que está acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado”, escreveu ele na plataforma.

