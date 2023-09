Separação da divisão de cereais da Kellogg entra em vigor em 2 de outubro, decide Conselho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 11:42 Compartilhe

Nova York, 11 – O Conselho da Kellogg aprovou o plano da empresa de alimentos de separar sua divisão de cereais na América do Norte, que entra em vigor em 2 de outubro. A companhia informou nesta segunda-feira, 11, que planeja distribuir uma ação da WK Kellogg, empresa resultante da separação, para cada quatro ações da Kellogg obtidas pelos acionistas registrados até 21 de setembro.

Em comunicado aos investidores no mês passado, a empresa informou que o negócio de cereais na América do Norte, que engloba Estados Unidos, Canadá e Caribe, seria incorporado à nova marca WK Kellogg Co., sob o código “KLG”.

O restante do negócio seria incorporado a uma empresa chamada Kellanova, que vai seguir com o código “K.” As ações da WK Kellogg estão programadas para iniciar a negociação na Bolsa de Valores de Nova York já em 2 de outubro.

“Depois de mais de um ano de planejamento e execução, estamos mais confiantes do que nunca de que a separação produzirá duas empresas mais fortes e criará um valor substancial para os acionistas”, afirmou Steve Cahillane, presidente da Kellogg Company. Fonte: Dow Jones Newswires

