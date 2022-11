Sentimento econômico da zona do euro se recupera em novembro mais do que o esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 7:59 Compartilhe

BRUXELAS (Reuters) – O sentimento econômico da zona do euro se recuperou em novembro um pouco mais do que o esperado, mostraram dados nesta terça-feira, subindo pela primeira vez desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro, com mais otimismo entre os consumidores e nos serviços.

A Comissão Europeia disse que seu indicador de sentimento econômico subiu de 92,7 em outubro para 93,7 em novembro, superando marginalmente a estimativa em uma pesquisa da Reuters com economistas de um aumento para 93,5.

O sentimento na indústria deteriorou para -2,0, de -1,2 em outubro, muito pior do que a leitura de -0,5 esperada pelos mercados, enquanto o sentimento nos serviços melhorou mais do que o esperado para 2,3, de 2,1 antes.

Os consumidores estavam fortemente mais otimistas, com o indicador avançando para -23,9, contra -27,5 em outubro.

As expectativas de inflação entre os consumidores também caíram acentuadamente para 30,1 em novembro, de 37,3 em outubro, e entre as empresas foram para 40,4, de 44,8 em outubro.

(Reportagem de Jan Strupczewski)

