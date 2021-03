Sentimento do consumidor sobe a 84,9 em março nos EUA

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan avançou de 76,8 em fevereiro para 84,9 na leitura final de março. O resultado veio acima da expectativa dos analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, que esperavam alta menor, a 83,7.

O índice das condições atuais na pesquisa foi de 86,2 em fevereiro a 93,0 no último levantamento.

Já o de expectativas dos consumidores teve alta de 70,7 no mês passado a 79,7 no atual, de acordo com a pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

