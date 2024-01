Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 12:22 Para compartilhar:

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 69,6 em dezembro a 78,8 na leitura preliminar de janeiro, informou a própria instituição nesta sexta-feira, 19. Analistas ouvidos pela FactSet previam 69,5. As expectativas para a inflação em 12 meses passaram de 3,1% em dezembro a 2,9% em janeiro. Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação recuaram de 2,9% a 2,8% em janeiro.

