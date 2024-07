Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 11:23 Para compartilhar:

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, medido pela Universidade de Michigan, recuou de 68,2 em junho a 66,4 em julho, na leitura final do dado publicada nesta sexta-feira, 26. Analistas ouvidos pela FactSet previam 66,5. As expectativas de inflação em 1 ano na mesma pesquisa recuaram de 3,0% em junho a 2,9% em julho. Já para o horizonte de 3 anos, elas se mantiveram em 3,0% em julho.