Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 72,6, maior nível desde setembro de 2021

O índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos avançou de 64,4 em junho a 72,6 na leitura preliminar de julho, informou nesta sexta-feira a Universidade de Michigan. O resultado surpreendeu analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam avanço menor, a 65,5. Esta é a maior marca registrada pelo indicador desde setembro de 2021. As expectativas de inflação em 1 ano aumentaram ligeiramente de 3,3% em junho a 3,4% na prévia de julho. Já as expectativas de inflação em 5 anos subiram de 3% em junho a 3,1% na leitura preliminar de julho.

