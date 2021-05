Sentimento do consumidor dos EUA tem piora em maio

alvo de processo disciplinar

Pazuello diz em defesa ao Exército que ato com Bolsonaro não era político

O ex-ministro da Saúde e general da ativa Eduardo Pazuello apresentou nesta quinta-feira (27) ao Exército a defesa no processo disciplinar que apura sua participação em um ato com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último domingo (23). As informações são do G1. Pazuello argumenta que o encontro público onde falou para apoiadores do […]