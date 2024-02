Sentença de Daniel Alves repercute na imprensa mundial

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 11:57 Para compartilhar:

O jogador de futebol Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher no banheiro da Boate Sutton, em Barcelona, na Espanha, em dezembro de 2022. A sentença do brasileiro repercutiu nos principais sites e jornais do mundo.

A decisão do Tribunal de Justiça da Espanha saiu na manhã desta quinta-feira, 22, e rapidamente virou destaque mundial.

O jornal espanhol “Marca” escreveu que o brasileiro foi “condenado a quatro anos e seis meses por agressão sexual”.

Já o “El País” destacou: “Dani Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro de jovem em boate”.

O jornal francês “Le Parisien”, por exemplo, divulgou uma matéria na qual usou como título: “Julgamento de Dani Alves: o ex-jogador brasileiro condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro”.

O jornal norte-americano “Washington Post” destacou que a “estrela do futebol Dani Alves condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual”.

Já os tablóides britânicos “The Sun” e “Mirror” escreveram: “Ex-estrela do Barcelona Dani Alves é condenado a quatro anos de prisão após ser considerado culpado por agredir sexualmente uma mulher em banheiro de boate” e “Dani Alves é julgado culpado por agredir sexualmente mulher em boate e é preso”, respectivamente.

