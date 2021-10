‘Sentei a mão nela’, escreveu estudante de medicina após agredir a ex-namorada

A estudante de medicina Gabriela Campos Duarte Machado, de 22 anos, foi agredida pelo ex-namorado, José Flávio Carneiro dos Santos, de 27 anos, também estudante, no último dia 23 de setembro, em Belo Horizonte. As informações são do G1.

Ela chegou a gravar um vídeo mostrando o rosto de seu agressor, que ainda a ameaçava, momentos depois das agressões, dizendo que divulgaria as imagens para denunciá-lo.

A jovem relatou a violência em suas redes sociais no último domingo (26). Preso em flagrante, José Flávio acabou liberado após pagar uma fiança de R$ 5 mil.

Ainda na delegacia, o rapaz trocou mensagens com um amigo pedindo a ele o valor para o pagamento da fiança. Quando questionado sobre o motivo do pedido, ele escreveu: “Gabriela, véi. Sentei a mão nela. Tô preso. Preciso pagar R$ 5 mil”.

A defesa do estudante divulgou uma nota nesta quinta na qual diz que “lamenta profundamente os fatos ocorridos”, mas que se trata de “fato pontual”, e diz que ele tem sido usado “para promoção pessoal de quem quer que o seja”.

Ao G1, Gabriela disse que “não faz sentido falar que isso é uma promoção pessoal. Estou fazendo isso porque tenho medo de verdade e culpabilizar a vítima é deslegitimar minha coragem de falar tudo que eu passei na mão dele”.

Após o caso de agressão contra Gabriela, outras duas mulheres procuraram a polícia e registraram boletins de ocorrência contra José Flávio.

Em uma das acusações, uma jovem de 26 anos disse que se considerava amiga do estudante e o acusa de estupro, que teria ocorrido em 15 de novembro de 2020. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Polícia Civil de BH.

O segundo caso foi registrado em São Paulo, por uma ex-namorada, de 27 anos, do estudante, que relata ter sofrido abusos físicos e psicológicos durante seis meses em que os dois tiveram um relacionamento. Ela afirma ter sido espancada por José Flávio.

O advogado do estudante foi procurado pelo G1, mas a defesa disse que não iria se pronunciar a respeito das duas novas denúncias contra ele.

