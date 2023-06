Sensitivo famoso nas redes alerta sobre possível acidente grave na vida de Madonna

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 7:55 Compartilhe

A cantora Madonna precisará redobrar os cuidados e se precaver de qualquer eventualidade que possa gerar um acidente. Ao menos é o que indica o sensitivo Rodrigo Tudor, que faz grande sucesso do Brasil.

Por meio de suas previsões, Tudor indica que a artista corre risco de sofrer um acidente grave no futuro próximo. “Estou bastante preocupado com a cantora Madonna”, diz.

De acordo com a previsão, o eventual acidente no caminho da estrela da música pop pode ocorrer na forma de colisão de trânsito, queda de altura significativa ou em atividade de lazer.

“Vejo risco de acidente envolvendo carro, lugar alto e animais, como cavalo. Ela gosta de hipismo, é bom ter cuidado”, sinaliza.

Com mais de 25 anos de carreira, Tudor, também conhecido como Guru do Brasil, é um dos videntes mais populares do País. No Instagram, o vidente tem mais de 2,7 milhões de seguidores.

Além disso, participa de um programa semanal na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, e costuma ser convidado para programas de TV. Suas profecias, em geral, abordam os rumos da política brasileira e a vida dos famosos.

A predição sobre o futuro da Madonna não é a primeira que Tudor faz para uma estrela estrangeira. No entanto, por fim, ele volta a ressaltar que a cantora de 64 anos deveria evitar situações de risco.

“Estou bastante preocupado, estou vendo fumaça preta ao redor da Madonna”, conclui o vidente.

