Sensação térmica: entenda por que sentimos mais calor do que mostram os termômetros

A onda de calor que atinge o Brasil afeta as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, e deve durar até o dia 24 de fevereiro, de acordo com o Climatempo. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a máxima desta terça-feira, 18, será de 41,8°C na capital fluminense, mas a temperatura sentida pela população pode ser diferente da medida pelas autoridades.

Apesar de os termômetros indicarem um valor exato, a sensação térmica também deve ser considerada e indica qual temperatura as pessoas sentem na pele exposta. No valor, é considerado além da temperatura do ar na sombra, que é a medida base, a umidade, ocorrência de vento e radiação solar.

Entretanto, não há uma padronização exata para o cálculo da sensação térmica. Um levantamento de 2011 apontou mais de 100 índices criados para chegar a esse número.

Umidade do ar

A alta umidade do ar intensifica a sensação térmica – se está frio, sente-se mais frio; se está calor, a percepção do calor também é aumentada.

No caso do calor, quando está muito quente e úmido ao mesmo tempo, o corpo humano tem mais dificuldade para se resfriar por meio da transpiração, pois a capacidade de a atmosfera absorver mais água está reduzida. Isso aumenta a sensação de calor. Já quando está seco, o corpo transpira mais facilmente, reduzindo a sua temperatura e a sensação de calor.

No outro extremo, se está muito frio e úmido, mais moléculas de água entram em contato com as roupas, reduzindo sua capacidade de isolamento térmico e aumentando a sensação de frio.

Velocidade do vento

A ocorrência de vento aumenta a velocidade de transpiração da pele, facilitando com que o corpo consiga baixar sua temperatura e, portanto, reduzir a sensação térmica.

No frio, o vento também amplia essa sensação. Diante de muito vento frio, mais moléculas no ar se chocam com a pele da pessoa, ampliando a percepção do frio.

Radiação solar

Essa variável indica a intensidade da radiação solar que está chegando a um determinado local. Essa energia produz calor.

Em lugares expostos diretamente ao sol, a radiação é maior e, consequentemente, a sensação térmica.

*Com informações da Deutsche Welle