Sensação na Fórmula Indy, novato Colton Herta faz a pole na etapa de Portland

Em uma corrida decisiva para quatro pilotos que buscam a conquista do título da temporada de 2019 da Fórmula Indy, o novato norte-americano Colton Herta, da equipe Harding, roubou a cena neste sábado e conseguiu a pole, a segunda da carreira, para a etapa de Portland, em circuito misto, que é a 16.ª e penúltima da competição. Com o tempo de 57s811 em sua volta mais rápida, ficou apenas 0s019 à frente (57s830) do australiano Will Power, da Penske.

Em quarto lugar na classificação geral, o neozelandês Scott Dixon ficou com a terceira posição no grid de largada em Portland. Com 57s836 em sua melhor volta, o experiente piloto da Ganassi ficou apenas 0s006 atrás de Will Power, se colocando na frente do norte-americano Jack Harvey. O sueco Felix Rosenqvist e o norte-americano Ryan Hunter-Reay formam a terceira fila.

Dixon foi, com folga, o melhor dos postulantes ao título, já que ninguém aproveitou a chance que teve. O norte-americano Alexander Rossi (terceiro na classificação geral) ficou em sétimo, enquanto que o francês Simon Pagenaud (segundo) vai largar em 18.º. O líder Josef Newgarden, que vinha sendo tão regular, parte apenas da 13.ª colocação.

Entre os brasileiros, que competem na equipe AJ Foyt, Tony Kanaan largará da 19.ª colocação, enquanto que Matheus Leist sairá do 21.º posto. A corrida, com 105 voltas, está prevista para começar às 16h30 (em Brasília) deste domingo.

Depois de Portland, a temporada de 2019 da Fórmula Indy será encerrada no próximo dia 22 com a etapa de Laguna Seca, na Califórnia.