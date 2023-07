‘Sensação indescritível’, relata fotógrafa mineira ao documentar erupção de vulcão na Islândia

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 28/07/2023 - 16:03 Compartilhe

A fotógrafa mineira Sabrina Chinellato, de 30 anos, conseguiu testemunhar com os próprios olhos a erupção do vulcão Litli Hrútur, localizado a cerca de 30 km de Reykjavik, capital da Islândia. O fenômeno ocorreu em 10 de julho, após uma série de terremotos de baixa magnitude na região. No dia 21 de julho, ela conseguiu participar de uma expedição para chegar a poucos metros das lavas: “foi uma sensação indescritível”.

Resumo:

Sabrina atua como guia de aurora boreal na Islândia;

Ela estava na Itália quando soube que o vulcão entrou em erupção. Imediatamente comprou uma passagem para a Islândia;

A fotógrafa foi uma das primeiras pessoas a observar o fenômeno.

Sabrina relatou em entrevista à IstoÉ que estava na Itália e, assim que saíram as primeiras notícias sobre o vulcão, comprou uma passagem para a Islândia. “O país é a minha segunda casa e onde trabalho como guia da aurora boreal, precisava presenciar esse fenômeno de perto”, acrescentou.

Como a Islândia fica situada na divisão de placas tectônicas, é comum para a população local esse tipo de fenômeno, porém “é raro para o restante do mundo”, destacou a fotógrafa.

“O vulcão Litli é novo. Eu documentei o nascimento de um novo vulcão. Costumo dizer que fui uma das primeiras pessoas a conhecer esse vulcão, porque eu cheguei na Islândia na segunda semana de erupção, quando as primeiras visitas foram liberadas”, explicou.

A fotógrafa conseguiu ir duas vezes para as expedições e ficou a poucos metros das lavas. “Eu tenho uma conexão muito forte com a natureza. Foi um dos melhores momentos da minha vida, consegui sentir aquele calor”, afirmou.

Para conseguir fazer algumas imagens aéreas da erupção do vulcão, Sabrina usou drones e depois compartilhou os registros em suas redes sociais.

Essa não foi a primeira vez que a fotógrafa viu um vulcão em erupção. Antes, ela observou de perto a atividade vulcânica do Masaya, na Nicarágua.

No ano de 2016, Sabrina iniciou a sua volta ao mundo com o também fotógrafo Henrique Fonseca. Os dois se apaixonaram pela Islândia e resolveram ficar no local e montar agência de expedições Terra Adentro.

