Sensação do Espanhol, Girona vence Granada (4-2) e se consolida em 3º lugar

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 19:49 Compartilhe

Quatro vitórias em cinco jogos e treze pontos ganhos em quinze disputados, atrás apenas dos poderosos Real Madrid e Barcelona.

O Girona se consolidou como equipe revelação neste início do campeonato espanhol ao vencer nesta segunda-feira o Granada fora de casa por 4 a 2 no jogo que encerrou a quinta rodada de LaLiga.

Com 13 pontos, os catalães estão em terceiro lugar, com os mesmos pontos do Barça e dois atrás do líder Real Madrid.

Depois de um empate na estreia no estádio da sempre complicada Real Sociedad, a equipe comandada por Miguel Ángel Sánchez Muñoz ‘Míchel’ venceu os quatro jogos seguintes.

No estádio Nuevo Los Cármenes, o Girona encaminhou a vitória nos primeiros 34 minutos com gols do ucraniano Viktor Tsygankov (22′), do brasileiro Sávio Moreira ‘Savinho’ (31′) e David López (34′).

O atacante albanês Myrto Uzuni (63′) e o argentino Lucas Boyé (85′) diminuíram, dando um toque de suspense na reta final da partida. Mas o brasileiro Yan Couto (89′) acabou com qualquer chance dos donos da casa.

— Resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Alavés 2 – 0

– Sábado:

Athletic Bilbao – Cádiz 3 – 0

Valencia – Atlético de Madrid 3 – 0

Celta Vigo – Mallorca 0 – 1

Barcelona – Betis 5 – 0

– Domingo:

Getafe – Osasuna 3 – 2

Villarreal – Almería 2 – 1





Sevilla – Las Palmas 1 – 0

Real Madrid – Real Sociedad 2 – 1

– Segunda-feira:

Granada – Girona 2 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 3 7

2. Barcelona 13 5 4 1 0 13 4 9

3. Girona 13 5 4 1 0 11 4 7

4. Athletic Bilbao 10 5 3 1 1 9 4 5

5. Valencia 9 5 3 0 2 7 4 3

6. Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2

7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6





8. Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2

. Getafe 7 5 2 1 2 5 7 -2

10. Betis 7 5 2 1 2 5 10 -5

11. Real Sociedad 6 5 1 3 1 8 7 1

12. Osasuna 6 5 2 0 3 7 8 -1

13. Villarreal 6 5 2 0 3 8 10 -2

14. Alavés 6 5 2 0 3 5 7 -2

15. Mallorca 5 5 1 2 2 4 5 -1

16. Celta Vigo 4 5 1 1 3 4 7 -3

17. Sevilla 3 4 1 0 3 6 8 -2

18. Granada 3 5 1 0 4 9 16 -7

19. Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 -3

20. Almería 1 5 0 1 4 5 11 -6

./bds/bur/iga/aam/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias