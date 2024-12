‘Senna’ é a série de língua não inglesa mais vista em todo o mundo na última semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 19:59 Para compartilhar:

Senna, a série que conta a trajetória do piloto brasileiro Ayrton Senna (1960-1994), alcançou a marca de 53 milhões de horas assistidas desde o seu lançamento, em 29 de novembro. Com isso, se tornou, entre os dias 3 e 8 de dezembro, a série de língua não inglesa mais vista em todo o mundo e também no Brasil.

A produção protagonizada pelo ator Gabriel Leone narra, em seis episódios, os principais feitos da carreira de Senna e sua complicada relação nos bastidores da Fórmula 1, categoria na qual ele se consagrou tricampeão mundial. A direção geral é de Vicente Amorim.

A série também aborda aspectos da vida pessoal do piloto, como seus relacionamentos com a apresentadora Xuxa e a modelo Adriane Galisteu. Entre as polêmicas que Senna causou no Brasil está o fato de Galisteu, apontada como a última namorada do piloto, ter tido muito menos espaço na série do que Xuxa, a qual a produção dedica um capítulo inteiro.

Filmada em quatro países, Estados Unidos, Canadá, Espanha e Brasil, a série conta com 231 atores e atrizes de nove países diferentes. Um dos destaques entre os estrangeiros é o ator francês Matt Mella, que interpreta o piloto Alain Prost, um dos grandes rivais de Senna na F1.